В Кремле ответили главе Пентагона на угрозы войны НАТО с Россией Песков назвал крайне безответственным заявление Остина о войне НАТО с Россией

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны США Ллойд Остин позволил себе крайне безответственное высказывание о возможной войне НАТО с Россией в случае поражения Украины. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, подобные заявления ведут к нагнетанию напряженности.

Это еще одно крайне безответственное заявление, которое мы слышим в последние дни. Мы слышим крайне безответственные заявления, которые идут из ряда европейских столиц, теперь еще и из-за океана, — сказал Песков.

Заявления западных представителей о возможности столкновения НАТО с РФ показывают, что Альянс де-факто считает Украину своей территорией, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил Остина с маньяком, одержимым войной и идеей уничтожить мир. По его словам, повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах.

Шеф Пентагона ранее назвал «очень тревожным» продвижение российских войск на Украине, которое наблюдается ежедневно. Остин констатировал, что без помощи США украинская армия будет продолжать испытывать нехватку артиллерийских снарядов и средств ПВО.