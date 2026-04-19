Отказ от паспорта США, сын от олигарха, дом за $25 млн: как живет Шарапова

Лучшей российской теннисистке Марии Шараповой исполнилось 39 лет. Где живет спортсменка после окончания карьеры, что известно о ее личной жизни, чем занималась на Олимпиаде-2026 в Италии — в материале NEWS.ru.

Как теннисистка Шарапова выиграла все турниры Большого шлема

Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань. Ее отец Юрий Шарапов — заслуженный тренер России по теннису. В четыре года она впервые взяла ракетку в руки, а в восьмилетнем возрасте вместе с отцом переехала в США, где поступила в академию Ника Боллетьери. В 14 лет Шарапова стала профессиональной спортсменкой.

Россиянка победила во всех турнирах Большого шлема в одиночном разряде. В 2004-м Шарапова покорила Уимблдон: 17-летняя россиянка сенсационно вышла в финал и победила американку Серену Уильямс.

В 2006 году Шарапова выиграла US Open, а два года спустя заняла первое место на Australian Open (2008). Россиянка успешнее всего выступала на Открытом чемпионате Франции. В 2012 и 2014 годах Шарапова дважды побеждала на «Ролан Гарросе».

Мария вошла в десятку теннисисток, собравших «карьерный шлем» (победы на всех турнирах Большого шлема. — NEWS.ru). Всего в активе Шараповой 36 титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В течение 21 недели она была первой ракеткой мира.

Мария Шарапова, 2014 год Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2012 году Шарапова представила Россию на Олимпиаде в Лондоне и завоевала серебряную медаль. Она дошла до финала, где уступила Серене Уильямс. Шарапова несколько раз играла на Кубке Федерации. В 2008 году россиянкам удалось одержать победу в турнире.

Визитной карточкой Шараповой стал громкий крик на корте во время исполнения ударов. В 2009 году она установила рекорд. Максимальную силу крика россиянки оценили в 105 децибел, что равняется шуму двигателя реактивного самолета.

Согласно рейтингу портала Sportscasting от 2020 года, Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте. Она разделила первое место с американкой Моникой Селеш.

Почему теннисистку Шарапову дисквалифицировали

В марте 2016 года Шарапова заявила на пресс-конференции, что ее допинг-тест, взятый на Открытом чемпионате Австралии, дал положительный результат. В пробе россиянки обнаружили мельдоний — препарат для сердца, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных. Шарапова принимала его с 2006 года. По словам спортсменки, она не знала, что мельдоний находится под запретом.

«Я скопировала название в Google и все поняла, знала мельдоний под торговым названием „Милдронат“. Это простая добавка, в России ее продают вообще без рецепта. Это как детский аспирин в Америке», — отмечала Шарапова в автобиографии.

В июне 2016 года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года. Шарапова подала апелляцию. В октябре того же года ее временно исключили из обновленного рейтинга WTA. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне сократил срок дисквалификации с двух лет до 15 месяцев.

Мария Шарапова на турнире в Тяньцзине, 2017 год Фото: Yue Yuewei/Xinhua/Global Look Press

В 2017 году Шарапова выиграла свой последний турнир в китайском Тяньцзине. Она обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко. В 2020 году Шарапова объявила о завершении карьеры.

«Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей скалой. Мой путь был заполнен взлетами и падениями, но вид с ее вершины всегда был потрясающим. После 28 лет и пяти титулов Большого шлема я готова взобраться на другую гору, чтобы соревноваться в другом месте. <…> В то же время есть несколько простых вещей, которых я с нетерпением жду: чувства спокойствия и моменты с семьей», — сказала Шарапова.

Что известно о личной жизни теннисистки Марии Шараповой

Шарапова встречалась с несколькими знаменитостями. В 2004 году ее молодым человеком был американский теннисист Энди Роддик. Затем Шарапова состояла в отношениях с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином. Они не сошлись характерами и уже через шесть месяцев расстались. После расставания с солистом Maroon 5 у обладательницы «карьерного шлема» был короткий роман с продюсером телеканала NBC Чарли Эберсолом. Они посещали вместе благотворительные и спортивные мероприятия. Отношения пары продлились несколько месяцев.

В 2010 году избранником Шараповой стал словенский баскетболист Саша Вуячич. Они готовились к свадьбе, но расстались после двух лет отношений. Затем спортсменка встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Александр Гилкс и Мария Шарапова Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 2018 году стало известно об отношениях Шараповой с британским миллионером Александром Гилксом — другом британского принца Гарри. Бизнесмен является основателем аукциона Paddle 8. Британец свободно говорит по-русски, который изучал в Бристольском университете. До встречи с Шараповой Гилкс был женат на модельере арабского происхождения Мише Нону. Девушка является подругой Меган Маркл.

В 2020 году Шарапова и Гилкс объявили о помолвке. Спортсменка опубликовала в соцсетях фотографию кольца с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. Однако о свадьбе официально не сообщалось.

В 2022-м Шарапова родила сына Теодора. В прошлом году экс-теннисистка опубликовала ролик, как двухлетний мальчик тренируется на теннисном корте.

Где сейчас живет экс-теннисистка Мария Шарапова

В 2020 году Шарапова приобрела трехэтажный особняк в Манхэттен-Бич, в пригороде Лос-Анджелеса, с видом на океан. Дом стоил несколько миллионов долларов. Спортсменка сама занималась оформлением жилища.

Шарапова проживала большую часть времени с семьей в особняке. На время курортного сезона она переезжала на ранчо в Санта-Барбаре, стоимость которого оценивалась в $9 млн. Шарапова также купила поместье в Монтесито (штат Калифорния) за $11,5 млн.

Летом 2025-го она выставила на продажу дом в пригороде Лос-Анджелеса. Особняк оценивался в $25 млн (почти 2 млрд рублей). По информации Wall Street Journal, Шарапова решила продать дом, поскольку чаще живет у Гилкса. Возлюбленные также планируют проводить больше времени в Европе, где у предпринимателя есть объекты недвижимости. В сентябре 2025-го дом Шараповой купил словенский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

Лука Дончич Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несмотря на 30 лет жизни в Соединенных Штатах Америки, у экс-теннисистки нет американского гражданства.

«Если бы я хотела, то получила бы гражданство США. Но я никогда не обсуждала этот вопрос с членами своей семьи и командой. Во мне живет русская культура», — говорила она.

Как Шарапова посетила Олимпиаду-2026 в Италии

Экс-теннисистка занимается благотворительной деятельностью и посещает мероприятия по всему миру. В 2022 году она стала гостем модных показов в Нью-Йорке и Милане.

В феврале 2026-го Шарапова ездила в Милан на зимние Олимпийские игры. Она посетила женские соревнования по фигурному катанию. До прибытия на стадион Шарапова погуляла по Милану и поделилась фотографиями с подписчиками в соцсетях. Затем Мария вместе с матерью Еленой Петровной пришла на произвольную программу одиночниц и выложила видео с трибун. Шарапову показали во время трансляции в тот момент, когда фигуристка Аделия Петросян должна была начать свое выступление.

Во время заливки льда экс-теннисистка пообщалась с корреспондентом NBC. Мария ответила на вопрос, как справлялась с давлением и повышенным вниманием по ходу карьеры, а также дала совет спортсменам, сталкивающимся с этими проблемами.

Мария Шарапова во время выступления Российской фигуристки Аделии Петросян на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: РИА Новости

«Для этого требуется много тренировок, много повторений и, честно говоря, много ошибок. Вы совершаете много промахов на этом пути. Я наблюдаю за девушками на льду, которые падают, а затем забывают об этом, встают и снова так красиво катаются… Что касается спорта, это нормально, но вы должны быстро забывать об этом, чтобы просто не вредить своему психическому состоянию», — сказала Мария.

Она добавила, что если бы занималась зимним видом спорта, то выбрала бы фигурное катание. Шарапова также рассказала о самом ярком воспоминании об Олимпиаде.

«Я была очень молодой и любопытной. Иногда мои родители позволяли мне смотреть телевизор, и мы с моим дедушкой смотрели Олимпийские игры и церемонии открытия. Я думала: „Вау! Однажды, возможно, я тоже смогу стать олимпийцем“. Это произошло, я участвовала в Играх только один раз, но у меня есть серебряная медаль, и я очень ею дорожу», — отметила бывшая первая ракетка мира.

