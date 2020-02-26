https://static.news.ru/photo/a29e3784-589b-11ea-adc4-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: Chris Putnam/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова объявила о завершении карьеры.

Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет? Теннис, я прощаюсь, — приводит слова Шараповой издание VOGUE .

За свою карьеру 32-летняя российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Ранее о завершении карьеры объявила чемпионка ОИ-2016 Екатерина Макарова, писал NEWS.ru.