Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертый круг турнира WTA-1000 в Майами. Как сообщает OptaAce, она стала третьей теннисисткой в истории, одержавшей 30 и более побед на хардовых кортах в турнирах первого уровня WTA до достижения 19 лет. Ранее это удавалось лишь швейцарке Мартине Хингис и россиянке Марии Шараповой.

В матче третьего раунда 18-летняя спортсменка обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Следующей соперницей Андреевой в Майами станет канадка Виктория Мбоко.

Ранее Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Маккартни Кесслер. Встреча между Андреевой и Кесслер продолжалась 1 час 58 минут.

