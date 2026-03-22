Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 12:50

Андреева повторила разгромный рекорд Шараповой

Андреева прошла в четвертый круг турнира WTA-1000

Мирра Андреева Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертый круг турнира WTA-1000 в Майами. Как сообщает OptaAce, она стала третьей теннисисткой в истории, одержавшей 30 и более побед на хардовых кортах в турнирах первого уровня WTA до достижения 19 лет. Ранее это удавалось лишь швейцарке Мартине Хингис и россиянке Марии Шараповой.

В матче третьего раунда 18-летняя спортсменка обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Следующей соперницей Андреевой в Майами станет канадка Виктория Мбоко.

Ранее Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами, обыграв Маккартни Кесслер. Матч продолжался почти два часа. Встреча между Андреевой и Кесслер продолжалась 1 час 58 минут.

До этого стало известно, что белорусская теннисистка Арина Соболенко послала журналистов к черту на пресс-конференции после поражения от теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной в финале Australian Open 2026. Корреспонденты поинтересовались у спортсменки, будет ли она обсуждать с тренерами итоги турнира.

Мирра Андреева
теннис
Мария Шарапова
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели нашли тела шести погибших при крушении вертолета в Катаре
В Московском зоопарке назвали любимую игрушку панды Катюши
«Как им удалось?»: мощная атака Ирана напугала британцев
Суда для речного такси начали тестировать в российском регионе
Россиянка наказала мебельщиков на 1 млн рублей за игнор
Киркоров завел эксклюзивного карликового пуделя за 1,2 млн рублей
Военный аналитик уверен, что в 2026 году произойдет ядерный удар
Иранские ракеты почти стерли с лица земли израильскую Димону
Магнитные бури сегодня, 22 марта: что завтра, головные боли, бессонница
Богомаз подсчитал сбитые над Брянской областью украинские БПЛА
Беговая дорожка «зажевала» двухлетнего малыша
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Над регионами России сбили еще 74 беспилотника
ВСУ провалили атаку на российский регион
Два здания обрушились на людей в Стамбуле
На Западе раскрыли, почему азиатские союзники США «дали заднюю»
Коммунальщики спасли Хабаровск от ледяной угрозы
Силовики задержали админов Telegram-каналов за вымогательство
«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины
Названа причина экстренного возвращения летевшего в Баку самолета
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.