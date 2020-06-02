Мария Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте

Портал Sportscasting составил рейтинг теннисистов по их стонам на корте. Список возглавила россиянка Мария Шарапова.
Вместе с ней первое место занимает американка Моника Селеш,
Авторы отмечают, что мода на стоны появилась ещё в 1980-х годах, однако эти две теннисистки вывели эту традицию «на новый уровень».
Ранее NEWS.ru писал, что Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз, из которых сдала только две пробы во время турниров. Остальные допинг-пробы пятикратная победительница турниров Большого шлема проходила вне соревнований.
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