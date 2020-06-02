Мария Шарапова стала чемпионкой по стонам на корте

https://static.news.ru/photo/36810c56-a4d2-11ea-8a97-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Портал Sportscasting составил рейтинг теннисистов по их стонам на корте. Список возглавила россиянка Мария Шарапова.

Вместе с ней первое место занимает американка Моника Селеш, говорится на сайте издания. Обе спортсменки уже завершили свои карьеры.

Авторы отмечают, что мода на стоны появилась ещё в 1980-х годах, однако эти две теннисистки вывели эту традицию «на новый уровень».

Ранее NEWS.ru писал, что Шарапова, объявившая в конце февраля о завершении спортивной карьеры, в 2019 году была проверена на допинг 12 раз, из которых сдала только две пробы во время турниров. Остальные допинг-пробы пятикратная победительница турниров Большого шлема проходила вне соревнований.