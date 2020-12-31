Мария Шарапова похвасталась помолвочным кольцом за 18 млн рублей

https://static.news.ru/photo/68e1b816-4d93-11eb-83be-fa163e074e61_660.jpg Фото: usopen/ twitter.com

Мария Шарапова показала помолвочное кольцо с крупным бриллиантом за 18 млн рублей. Теннисистка собирается замуж за друга принца Гарри Александра Гилкса.

Фото с колечком спортсменка опубликовала в Instagram.

Лично мне ты дал смелость отойти от той жизни и карьеры, которые у меня были раньше. И ты подарил мне подарок и обязательство на всю жизнь — просыпаться рядом, — подписала снимок Шарапова.

Стоимость кольца теннисистка не назвала, но его достаточно быстро вычислили поклонники спортсменки. Они подсчитали, что стоит такое украшение порядка 180 тыс. фунтов стерлингов.

Роман Шараповой и Гилкса длится уже два года. Тогда еще спортсменка выступала в профессиональном туре. Её жених — очень известная в мире личность. Он основатель аукционного дома Paddle 8. Жених Шараповой много времени проводит в Великобритании и общается с членами королевской семьи.

До недавнего времени Гилкс считался самым завидным женихом Европы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с американским бизнесменом Александром Гилксом.