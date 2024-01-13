Шарапова купила особняк за $11,5 млн по соседству с Орландо Блумом

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Шарапова

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова купила поместье в Калифорнии за $11,5 млн, сообщает журнал Robb Report. Особняк находится по соседству с имением, которое принадлежит голливудскому актеру Орландо Блуму и певице Кэти Перри.

Ранее этот дом принадлежал Энн Лури — вдове магната в сфере недвижимости и бывшего совладельца бейсбольного клуба «Чикаго Уайт Сокс» Роберта Лури. Она приобрела его в середине 2000-х годов за $8,3 млн. Поместье расположено высоко в предгорьях над центром Монтесито, его построили еще в 1949 году. В доме есть крытая терраса с видом на океан. На заднем дворе имеется отдельный гостевой дом, который оборудован гостиной, кухней и отдельным гаражом на три машины.

У Шараповой также есть поместье в Саммерленде (округ Санта-Барбара) стоимостью $9 млн. Однако на протяжении долгих лет она проживает в доме, построенном по ее индивидуальному заказу, на Манхэттен-Бич.

В последнее время Шарапова пропала из поля зрения поклонников и журналистов. Теннисистка занята воспитанием наследника: в июле 2022 года она родила сына Теодора. Как рассказывала спортсменка, ей нравится наблюдать за тем, как растет мальчик, несмотря на все сложности воспитания.