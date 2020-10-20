Теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в США за $8,6 млн

Теннисистка Мария Шарапова купила ранчо в населённом пункте Саммерленд, Калифорния, за $8,6 млн.
По данным Variety, площадь ранчо
Оно оформлено в балийском стиле и в стиле лофт. Здесь также присутствует каменная терраса с видом на океан. На участке находится и гостевой дом, который выстроен в голландском стиле. Дополнительно на ранчо предусмотрены коттедж смотрителя и конюшня с пятью стойлами.
Шарапова завершила спортивную карьеру 26 февраля 2020 года. Теннисистка проживает в США уже 25 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри снялась в фотосессии для журнала Time в украшениях стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов.
Примечательно, что на Маркл можно заметить классический костюм Alexander McQueen за £1820 (184 тысячи рублей).