Теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в США за $8,6 млн

https://static.news.ru/photo/b15b02e8-12c2-11eb-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Теннисистка Мария Шарапова купила ранчо в населённом пункте Саммерленд, Калифорния, за $8,6 млн.

По данным Variety, площадь ранчо превышает два гектара — на этой территории находятся три здания и студия. При этом главное здание выполнено по индивидуальному заказу.

Оно оформлено в балийском стиле и в стиле лофт. Здесь также присутствует каменная терраса с видом на океан. На участке находится и гостевой дом, который выстроен в голландском стиле. Дополнительно на ранчо предусмотрены коттедж смотрителя и конюшня с пятью стойлами.

Шарапова завершила спортивную карьеру 26 февраля 2020 года. Теннисистка проживает в США уже 25 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Меган Маркл вместе со своим супругом принцем Гарри снялась в фотосессии для журнала Time в украшениях стоимостью в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Примечательно, что на Маркл можно заметить классический костюм Alexander McQueen за £1820 (184 тысячи рублей).