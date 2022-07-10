Мария Шарапова сменила свой статус в соцсетях на «мама» Мария Шарапова намекнула в соцсетях, что стала мамой

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова

Российская теннисистка и победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова намекнула в социальных сетях, что родила ребенка. Она сменила свой статус на «мама» и добавила к этому изменению эмодзи «мишка».

Экс первая ракетка мира уже продолжительное время помолвлена с бизнесменом из Великобритании Александром Гилксом.

Еще в апреле спортсменка намекала, что ждет первенца. Она писала, что поедание праздничного торта за двоих всегда было ее специализацией. После этого сообщения многие поклонники решили, что Шарапова могла забеременеть.

О том, что Шарапова решила завершить спортивную карьеру, стало известно в 2020 году. К тому моменту она успела завоевать 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В ее копилке — пять трофеев с «Шлемов» и один — с Итогового чемпионата WTA в одиночном разряде в 2004 году. Кроме того, она успела завоевать еще некоторые награды, в том числе серебряную медаль Олимпийских игр 2012 года.