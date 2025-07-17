Мария Шарапова продает особняк за $25 млн из-за мужа

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова выставила на продажу дом в Манхэттен-Бич, пригороде Лос-Анджелеса, пишет Wall Street Journal. Особняк с видом на океан оценивается в $25 млн (почти 2 млрд рублей). По данным журналистов, Шарапова решила расстаться с домом, поскольку теперь чаще живет у мужа, британского предпринимателя Александра Гилкса.

Предыдущий особняк россиянка продала за $5 млн (390,2 млн рублей). Нынешняя сделка может войти в число крупнейших на местном рынке. Отмечается, что дом был построен по индивидуальному заказу.

38-летняя Шарапова начала встречаться с Гилксом с 2018 года. Пара объявила о помолвке в декабре 2020-го. В июле 2022 года у спортсменки и британского бизнесмена родился сын Теодор.

Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году. За время выступлений она завоевала 36 титулов в одиночном разряде. Среди них — пять побед на турнирах Большого шлема: дважды на «Ролан Гаррос» (в 2012 и 2014 годах), а также по одному разу на Уимблдоне (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Кроме того, она выигрывала Итоговый турнир WTA в 2004 году и стала серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне в 2012-м.

Ранее стало известно, что спортсменка из Польши Ига Свентек превзошла Шарапову по количеству завоеванных титулов в турнирах Уимблдона. Она в шестой раз одержала победу на соревнованиях Большого шлема.