Москалькова отказалась бросать обвиненных в шпионаже в Одессе супругов

Москалькова заявила о попытке освободить обвиненных в шпионаже в Одессе супругов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова добивается освобождения и возвращения в Россию супругов из Нижнего Новгорода, обвиненных на Украине в шпионаже без достаточных доказательств, пишет ТАСС. Омбудсмен сообщила, что впервые узнала об этой семье от бабушки девочек, которые после задержания родителей остались без присмотра на территории Украины.

Сегодня мы продолжаем работать по освобождению семьи из Нижнего Новгорода. Молодая пара, муж с женой, две дочки у них. Они под Одессой держали небольшой магазин. Их арестовали и предъявили обвинение в шпионаже. Мы считаем такое обвинение абсолютно абсурдным и ничем не доказанным, — заявила омбудсмен.

По ее словам, была направлена просьба о возвращении детей в Россию, и в этом вопросе содействие оказали украинский омбудсмен и Международный комитет Красного Креста, которые помогли доставить их к границе. При этом родители по-прежнему находятся под стражей, в отношении них продолжается судебное разбирательство. Москалькова отметила, что их состояние вызывает серьезные опасения, так как здоровье значительно ухудшилось в условиях содержания.

Ранее Москалькова сообщила о почти 600 обращениях от граждан РФ и Украины, желающих переехать в Россию из-за политических репрессий со стороны Киева. По ее словам, людей преследуют за пророссийскую позицию, «оправдание агрессии» и «сепаратизм».