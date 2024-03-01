Министра обороны США сравнили с одержимым войной маньяком Рогов сравнил министра обороны США с одержимым войной маньяком

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Ллойд Остин

Глава Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Владимир Рогов заявил РИА Новости, что глава Пентагона Ллойд Остин напоминает маньяка, одержимого войной. Таким образом он прокомментировал заявление министра обороны США, допустившего втягивание НАТО в прямой конфликт с Россией в случае поражения Украины в СВО.

Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне, — сказал Рогов.

Общественник признался, что у него нет другого объяснения «безумным русофобским действиям», которые исходят от западных элит. По словам Рогова, они готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта.

Вместе с тем в западных странах есть контрэлиты, которые понимают, что конфликт с Россией никому не принесет ничего хорошего, добавил он.

Ранее Остин ужаснулся успехам ВС России, назвав «очень тревожной» ситуацию на Украине в связи с ежедневным продвижением российской армии. По словам главы Минобороны США, без американской помощи ВСУ продолжат уступать в артиллерии и будут в опасности из-за дефицита средств ПВО.