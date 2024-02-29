«Русские продолжают давить»: глава Пентагона ужаснулся успехам ВС России Министр обороны США заявил об «очень тревожном» продвижении ВС России на Украине

Фото: МО РФ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на слушаниях в конгрессе об «очень тревожной» ситуации на Украине в связи с ежедневным продвижением российских войск. По словам главы Пентагона, которые приводит РИА Новости, без американской помощи ВСУ будут продолжать испытывать нехватку артиллерии и противоракет.

Каждый божий день мы видим, что русские продолжают давить и добиваются постепенных территориальных приобретений. Это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут уступать в артиллерии, будут в опасности из-за дефицита адекватной ПВО, — сказал шеф Пентагона.

Американский журналист Такер Карлсон ранее констатировал, что армия США неэффективна, — в частности, ее сухопутные силы. Бывший ведущий телеканала Fox News напомнил, что за более чем 80 лет Вооруженные силы Соединенных Штатов не выиграли ни одной крупной войны. По его мнению, проблема не в самих военнослужащих, а в людях, которые ими командуют. Он выразил опасения, что в конечном итоге это ставит под угрозу существование нации.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что российские военные пробили оборону украинской армии на Донецком направлении и прорвались в населенный пункт Красногоровка. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.