Такер Карлсон высказался об эффективности армии США Такер Карлсон назвал армию США неэффективной

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Армия США, в частности, сухопутные войска, неэффективна, заявил американский журналист Такер Карлсон. В доказательство своих слов он напомнил, что она за более чем 80 лет не выиграла ни одной крупной войны.

Она коррумпирована, неэффективна. На самом деле это может представлять опасность для нашей страны. И, кстати, уже за более чем 80 лет она [армия США] не выиграла ни одной крупной войны, — сказал он в видео, опубликованном в среду на его сайте.

Карлсон подчеркнул, что проблема не в военнослужащих, а в людях, которые командуют сухопутными войсками. Именно они, по его мнению, уничтожают армию. В конечном итоге это ставит под угрозу существование нации, резюмировал он.

Ранее Карлсон, который в начале февраля посетил Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, рассказал, что за ним следили спецслужбы США. Экс-телеведущий Fox News пояснил, что ему и его другу звонили журналисты американской газеты The New York Times и интересовались, когда он будет беседовать с российским лидером, хотя знать об этом они ничего не могли.

Журналист считает, что слежку за ним вело Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Подготовка интервью с российским президентом заняла около двух лет, при этом в Кремле предупреждали его, что в случае утечки информации интервью не состоится, пояснил он.