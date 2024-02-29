Встречаем весну победами: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии и ворвалась в населенный пункт Красногоровка на Донецком направлении, сообщил военный корреспондент Александр Сладков. О том, какими еще победами встречают весну российские войска — в материале NEWS.ru.

Прорыв обороны на Донецком направлении

По словам Сладкова, российские бойцы продолжают отбрасывать противника от Донецка. Министерство обороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«И вот теперь группировка русской пехоты 150 мсд восьмой ОА рвется к Курахово, а правый фланг ее надежно прикрывает пятая бригада, которая теперь ворвалась в Красногоровку, не давая врагу сосредоточиваться лишь на обороне Курахово. Мы давим врага, отбрасывая его от истерзанного обстрелами ВСУ Донецка», — написал Сладков.

Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские бойцы проломили оборонительные рубежи под городом-крепостью ВСУ при поддержке танков, артиллерии и авиации. Отмечается, что благодаря четкой и слаженной работе десант ВС РФ успешно высадился на рубежах и закрепился на окраинах Красногоровки.

После разгрома ВСУ в Авдеевке: куда дальше двигаются ВС РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале заявил, что село Орловка в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. По его словам, в штурме населенного пункта преуспела 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР.

«Доблестная 114-я бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку», — написал он.

Вооруженные силы РФ также установили контроль над населенным пунктом Петровское на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 165 военных, пять автомобилей, четыре танка, две БМП Bradley и американский бронетранспортер М113. Кроме этого, российские войска поразили пять гаубиц Д-30 и одну «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-20.

Кроме того, что подразделения ВС РФ штурмовали украинские позиции в районе Тоненького и Орловки. В результате атак российские бойцы добились тактического успеха.

«Проткнули» защиту и «нащупали» слабое место: военкоры о продвижении российской армии

ВС России «проткнули» защиту ВСУ и ведут успешное наступление, заявил военкор Александр Сладков. По его словам, Украина оказалась не готова к обороне, хотя ей никто не мешал.

«Мы проткнули защиту Украины, а дальше земля к обороне не готова. Мы не просто хватаем слабые города, мы забираем опорные пункты, обеспечивая свои охваты укрепленных пунктов и городов-крепостей врага. Вы поняли тенденцию? Чем дальше, тем быстрее. Враг пытается зацепиться за какие-то селами высоты — безрезультатно. А кто мешал ВСУ строить оборону? Никто», — написал Сладков.

Россия «нащупала» слабое место в обороне ВСУ, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, после выхода ВСУ из Авдеевки происходит «эффект домино». Он обращает внимание на то, что за 11 дней российская армия заняла сразу несколько населенных пунктов, и считает, что в ближайшие дни будут заняты еще несколько.

«Можно судить об „эффекте домино“ после отхода ВСУ из Авдеевки 17 февраля. <...> Очевидно, мы нащупали слабое место в боевых порядках ВСУ», — сказал журналист.

Со дня на день: куда наступает российская армия

Российская армия в ближайшее время может взять под контроль населенные пункты Орловка, Тоненькое и Бердычи, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, ВСУ не успели выстроить линию обороны из-за «военной глупости» президента Владимира Зеленского.

«Кажется, завтра утром армия России возьмет и Орловку и Тоненькое и Бердычи. То есть всю новую линию обороны ВСУ. Которую ВСУ не успели построить из-за военной глупости Зеленского. Армия России пытается воспользоваться победой в Авдеевке и брать посёлки, не давая ВСУ времени закрепиться», — сказал он.

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