ВС РФ развивают успех после Авдеевки: что будет дальше на СВО, прогнозы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости фронта СВО сегодня, 28 февраля. Что сейчас происходит за Авдеевкой, куда направляются ВС РФ, как долго будут отступать ВСУ, какие прогнозы и мнения экспертов?

Куда и как сейчас наступают ВС РФ после взятия Авдеевки: сводка за 28 февраля 2024 года

«Авдеевское направление. Орловка полностью под контролем ВС РФ. ВСУ оставили позиции и отступили (снова пешком) на север, в Семеновку и Бердычи. Но и оттуда в ближайшее время придется уйти, поскольку российская армия поджимает с востока. Огромную по объему работу в эти дни делает оперативно-тактическая авиация ВКС и артиллерия ВС РФ. В противника летит все, что только может. Судя по перехватам переговоров ВСУ в Орловке, главным откровением командиров взводов и рот в украинской армии стало то, что в игру с „кассетниками“ можно играть вдвоем. Сообщают, что Орловку взяла 114-я бригада 1-го АК. Они же брали коксохим и вместе с самарской „тридцаткой“ пробивали коридор через Авдеевку, рассекая украинский гарнизон на две части», — сообщила «Военная хроника».

«Пятая бригада 1-го армейского корпуса ворвалась в Красногоровку. Ну что ж, сколько ни нависали украинские подразделения над западной окраиной Донецка, и этому приходит конец. Много убитых мирных жителей я снимал в стоящей между оккупированной ВСУ Красногоровкой и Донецком Старомихайловке, прозванной нами за вечно опасную ситуацию „Старухой“. И вот теперь группировка русской пехоты 150 мсд 8-й ОА рвется к Курахово, а правый фланг ее надежно прикрывает 5-я бригада, которая теперь ворвалась в Красногоровку, не давая врагу сосредотачиваться лишь на обороне Курахово. Мы давим врага, отбрасывая его от истерзанного обстрелами ВСУ Донецка», — отметил военкор Александр Сладков.

Фото: МО Украины

«В Бердычах накрывают пехоту. Наши РСЗО отрабатывают по скоплению живой силы и технике в населенном пункте Бердычи, куда „организованно“ отошли силы ВСУ из Авдеевки. В радиоэфире — паника», — отметил военкор Александр Коц.

«Заявления командования противника о том, что выстроена оборона на линии Бердычи — Орловка — Тоненькое, достаточно забавны, с учетом того, что к моменту объявления о выстраивании линии обороны в двух из трех поселков уже находятся российские войска. Тут примерно как с отступлением из Авдеевки, когда о нем объявили уже после того, как началось фактическое бегство ВСУ из города», — заявил военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Почему ВСУ не могут организовать оборону после отступления из Авдеевки

«В соцсети X набирает популярность рассказ солдата Инженерных войск ВСУ о причинах отсутствия укреплений и подготовленной линии обороны за Авдеевкой. Помимо плохой инженерной подготовки, нет пригодных для обороны окопов из-за неразберихи в подчинении и бюрократии. Начальники инженерных служб бригад не умеют планировать заранее и не вовремя подают запросы на подготовку позиций. Прибывающие на место инженерные войска не имеют ни карты, ни должного обоснования для создания линий обороны. Пехотные инженерные службы не обладают достаточными знаниями, и приходится рыть оборонительные рубежи как попало. В результате не получается добиться ни глубины обороны, ни ее эшелонированности. Почему нет бетона? Согласно приказу начальника инженерных войск и резолюции главнокомандующего ВСУ от 04.07.2017, характер оборонных позиций определяется командованием оперативно-тактической группировки. За решения о заливке бетоном отвечает оперативно-стратегическое управление войск после соответствующего представления обороняемого подразделения. Они же должны предоставлять бетон и технику. Но у бригад „нет силы воли“, чтобы настаивать на заливке бетоном третьей линии обороны. Ни одна инженерная часть не обеспечена соответствующей техникой. Все работы, если они согласованы и вышли за рамки бюрократии, выполняет гражданская техника, а это соответствующие договоры с бизнесом — и везде коррупция. Особенно „отличились“ в подготовке (точнее, неподготовке) позиций недавно выбитые из Авдеевки подразделения 110, 47, 53-й бригад», — пишет «Военная хроника».

Фото: МО Украины

«Одним из важных аспектов, обуславливающих разборки в тылу противника на тему „Где подготовленные укрепления к западу от Авдеевки?“, является то, что противник до недавнего времени всерьез не верил, что ВС РФ смогут взломать Авдеевский укрепленный район. Поэтому, несмотря на заявления о строительстве второго эшелона укреплений к западу от города, велись они в лучшем случае халатно, а, что более вероятно, существенная часть выделенных на это средств была по привычке просто расхищена. Под соусом „ну русские же не смогут взять Авдеевку, и проверять, как там копали окопы за Орловкой, никто не будет“. Формально отчитались, и порядок. Когда же бегущие от Авдеевки войска откатились на „выгодную подготовленную линию обороны“ Бердычи — Орловка — Тоненькое, то выяснилось, что болтовня про подготовленные укрепления была именно что болтовней, а то, что есть, размалывается ФАБами и не позволяет войскам зацепиться за тот или иной поселок. Скорее всего, те же проблемы имеются и на 3-й линии обороны, которая находится к западу от линии Бердычи — Орловка — Тоненькое. До недавнего времени это были совсем уж тыловые районы, и появление там российских войск еще осенью не предполагалось», — объяснил Борис Рожин.

Куда дальше будут отступать ВСУ

«Удержаться в небольших населенниках западнее Авдеевки на текущий момент невозможно. Там нет условий, нет необходимого количества войск, нет прикрытия от авианалетов и нет возможности противодействовать разведывательным средствам ВС РФ и артиллерийской группировке, накопленной на том участке. В таких условиях для ВСУ логично будет максимально выиграть время для выстраивания оборонительной системы по линии Архангельское — Очеретино — Новобахмутовка — Новопокровское — Межевое и южнее — до Карловки и далее до Курахова. Новая оборонительная линия при условии, что для ее организации найдется достаточно ресурсов, сможет опираться на крупные населенные пункты (агломерация Покровск — Мирноград, Селидово) и, соответственно, транспортные узлы и инфраструктуру в этом районе. Основной проблемой для ВСУ является нехватка времени в условиях непрерывного давления российских войск, а также недостаточность резервов. На фоне развивающегося наступления ВС РФ западнее Авдеевки ВСУ начали срочную проверку мостов и особо важных объектов в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке. Параллельно на фоне проблем с отступлением на подготовленные позиции после Авдеевки в этих же городах активизировалась строительная техника. Блиндажи, доты и огневые позиции копают обстоятельно, значительную часть заливают бетоном. Судя по всему, кое-какие уроки из отступления все же вынесены. Главный вопрос: хватит ли времени?» — написала «Военная хроника».

Фото: МО Украины

«По ударам в Курахово и Покровске. География сегодняшних ударов четко показывает, что наша разведка в курсе, где Киев собирается реально удерживать линию обороны к западу от Авдеевки, — по линии Покровск — Селидово — Курахово. Именно там сейчас ведутся основные фортификационные работы. Туда свозится и личный состав, часть которого бросают на удержание линий Бердычи — Тоненькое, а следом — Очеретино — Уманское. Мы бьем сразу по всем этим линиям, чтобы они не успели создать полноценные оборонительные сооружения и накопить технику и боеприпасы. Четкая и осознанная работа на упреждение», — отметил Александр Коц.

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