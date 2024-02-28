Украинская армия потеряла Петровское: новости СВО на вечер 28 февраля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль село Петровское, расположенное на Авдеевском направлении. По данным Минобороны России, за последние сутки армейские подразделения значительно улучшили свое положение на линии боевого соприкосновения, заняв более выгодные позиции.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО 28 февраля, какие села оставила украинская армия и кто мешает переговорам России и Украины, читайте в материале NEWS.ru.

Российские солдаты отразили свыше 10 контратак ВСУ под Авдеевкой

Подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отразили 11 контратак противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, командование ВСУ предприняло попытку штурма населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Тоненькое, однако все они окончились неудачей. За последние сутки противник потерял до 165 солдат убитыми и ранеными, а также четыре танка, две БМП Bradley, бронетранспортер M113 и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска отразили три контратаки ВСУ, организованные 46-й аэромобильной бригадой ВСУ. Противник потерял около 230 солдат, а также два танка и две БМП. Кроме того, артиллеристы ВС РФ успешно уничтожили польскую установку Krab, два орудия Д-20 и американское орудие М119.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила радиолокатор подсвета и наблюдения ЗРК С-300 украинской армии, а также склад боеприпасов и хранилище горючего. Системы ПВО же поразили 99 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

Фото: МО РФ

Армия России достигла тактического успеха в районе Орловки

Подразделения ВС РФ провели штурм украинских позиций в районе населенных пунктов Тоненькое и Орловка, в результате достигнув тактического успеха, сообщает Telegram-канал WarGonzo. По его данным, эти пункты расположены на ключевых трассах у линии боевого соприкосновения. Военные корреспонденты WarGonzo считают, что тактический успех можно будет конвертировать в оперативный. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

На Бахмутском (Артемовском) направлении российские войска также ведут активные боевые действия. В частности они стремятся прорваться к основному укрепрайону ВСУ на данном участке фронта — к Часов Яру. В настоящее время украинская армия удерживает свои позиции, однако в WarGonzo отмечают, что ей это дается с большим трудом.

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» сообщает, что российская армия нанесла удар по объектам украинской армии в Одессе. По его данным, взрывы также были зафиксированы в Харьковской области. Какие именно объекты были поражены неизвестно, однако предполагается, что российским войскам удалось уничтожить склад с ракетами.

Украинские военные попытались сорвать голосование в Херсонской области

Украинская армия нанесла удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке, расположенной в Херсонской области. По словам председателя избирательной комиссии региона Марины Захаровой, таким образом ВСУ пытались сорвать досрочное голосование на выборах президента России. Однако помещения этих зданий решили не использовать, поэтому обошлось без пострадавших.

Обстрелу также подверглись территории Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), за последние сутки украинская армия выпустила по региону около 100 снарядов. В Калининском районе Горловки пострадала женщина 1958 года рождения, также были повреждены два многоквартирных дома.

Армия Украины нанесла удар и по Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, обстрелу подверглось село Гуево в Суджанском районе. Населенный пункт частично остался без света, однако никто из местных жителей не пострадал.

Фото: МО Украины

На Украине заметили отряды спецназа НАТО

Российские военные регулярно отмечают присутствие спецназа из стран НАТО в рядах Вооруженных сил Украины, рассказал командир одного из штурмовых подразделений ВС РФ. По его словам, иностранные военные выполняют задачи связистов, пилотируют украинские воздушные суда, а также не дают украинским солдатам отступать со своих позиций. В Минобороны России пока не прокомментировали эти сведения.

В немецких СМИ также заговорили о присутствии военных из стран Запада на Украине. По данным Bild, в настоящее время на Украине находится небольшое количество военных специалистов, которые помогают ВСУ настраивать системы ПВО и программировать крылатые ракеты. При этом аналитики издания считают, что Берлин не станет отправлять в зону СВО пехотинцев, которые будут непосредственно участвовать в боях.

В Росатоме заявили об угрозе удара ВСУ по Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может подвергнуться внезапному удару со стороны украинской армии, заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, в настоящее время защитой станции занимаются бойцы «Росгвардии». Непосредственно на самой площадке работают специалисты Ростехнадзора.

Несмотря на присутствие «Росгвардии», угроза для ЗАЭС сохраняется. Лихачев отмечает, что ВСУ могут внезапно обстрелять как саму территорию атомной станции, так и Энергодар. Для фиксации нападения «Росатом» привлек специалистов МАГАТЭ.

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