«Украина падет, как в эффекте домино»: Кличко сделал неутешительный прогноз Кличко заявил, что ВСУ ждет эффект домино после сдачи Авдеевки

Фото: Социальные сети

Владимир Кличко

Вооруженные силы Украины ждет эффект домино после сдачи Авдеевки, считает боксер Владимир Кличко, брат киевского мэра Виталия Кличко. По его мнению, такой исход событий стоит ожидать в случае, если Киев не получит оружие и боеприпасы от западных союзников. Кличко отметил, что если «Украина падет», то аналогичная участь ждет и другие страны Европы.

Вы видели Авдеевку? <...> И это не последнее и не первое, если так будет продолжаться. Если у нас не будет боеприпасов и если мы не получим оружия, все будет продолжаться, как в эффекте домино. И если Украина падет, мы не будем последними в Европе, — заявил Кличко в интервью Focus.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская армия не сможет держать оборону в зоне боевых действий без помощи США. По его словам, положение ВСУ на поле боя зависит от американского руководства. Украинский лидер намекнул, что речь идет о ситуации с боеприпасами и подготовкой личного состава армии.

Ранее сообщалось, что боеспособность ВСУ сильно подорвалась из-за острой нехватки снарядов. В частности, это касается самых элитных фронтовых подразделений украинских войск. По информации западных СМИ, ВСУ также испытывают огромные потери среди военных, которые достигают 80-90% личного состава.