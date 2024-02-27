В США раскрыли главную причину подорванной боеспособности ВСУ MWM: боеспособность ВСУ подорвана из-за нехватки техники и серьезных потерь

Фото: МО Украины

Боеспособность Вооруженных сил Украины серьезно подорвалась из-за острой нехватки техники, сообщает американское издание Military Watch Magazine. По его информации, речь, в частности, идет о самых элитных фронтовых подразделениях украинской армии.

Западные источники на местах на Украине все чаще и серьезнее сообщают о том, что боеспособность даже самых элитных фронтовых подразделений Украины серьезно подорвана из-за острой и усугубляющейся нехватки техники, — заявили авторы материала.

Журналисты отметили, что проблемы украинских войск также связаны с серьезной нехваткой живой силы. Авторы статьи отметили, что источники на Украине сообщают об огромных потерях среди военных ВСУ, которые достигают 80–90% личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не смогут держать оборону в зоне боевых действий без помощи США. Глава государства подчеркнул, что положение украинских войск на поле боя зависит от решений Вашингтона. Он намекнул, что, в частности, речь идет о неподготовленных бойцах и ситуации с боеприпасами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. По его мнению, нерешительность Вашингтона не только уменьшает число боеприпасов у украинской армии, а в целом влияет на ситуацию в зоне боевых действий.