Столтенберг обвинил США в потере Украиной Авдеевки Столтенберг: отсутствие помощи со стороны США привело к отходу ВСУ из Авдеевки

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN. Он также отметил, что нерешительность Штатов в целом влияет на ситуацию на поле боя.

Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. <...> Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад, — сказал генсек.

Ранее сообщалось, что ВСУ потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов. По данным западных СМИ, российские войска выпускали по 10 тысяч снарядов в день, тогда как украинская армия могла позволить себе около 1,5 тысячи. Кроме того, к сложной для украинцев ситуации на фронте могло привести нежелание западных союзников должным образом поддерживать Киев.

В свою очередь бывший руководитель Генерального штаба армии Чешской Республики генерал Йиржи Шедивы допустил, что ВСУ могут потерять контроль над Купянском и Харьковом. По его мнению, украинскую армию ждет серьезная стратегическая угроза и проблемы со снабжением войск, а фронт может начать рушиться уже в конце весны.