«Они не будут готовы»: Зеленский спрогнозировал ВСУ мрачное будущее Зеленский: ВСУ не смогут обороняться без помощи США

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

ВСУ не смогут держать оборону без помощи США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN. По словам украинского лидера, положение Киева на поле боя зависит от решений Вашингтона.

Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы <...> не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно, — заявил Зеленский.

Ранее кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер заявил, что тупик, в котором оказался Конгресс США при попытке согласовать помощь Украине, является проявлением ребячества законодателей и не имеет смысла. Вместе с тем он поддержал отправку дополнительной помощи Киеву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. По его словам, нерешительность Вашингтона в целом влияет на ситуацию на поле боя.

Кроме того, Зеленский ранее выразил надежду, что что США действительно хотят победы Киева, а не пытаются с помощью украинского конфликта ослабить Россию. Иначе, отметил глава украинского государства, он бы разочаровался в людях.