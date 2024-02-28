Bild: небольшое число западных военных находится на Украине и помогает ВСУ

Фото: МО Украины

Небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на Украине, сообщает Bild со ссылкой на источники. По данным газеты, они оказывает поддержку ВСУ в части программирования систем ПВО и крылатых ракет.

При этом эксперты издания сочли «крайне маловероятным», что западные военнослужащие могли бы быть задействованы непосредственно в боевых действиях на Украине. Такой сценарий не рассматривают даже Польша или страны Балтии, рассказал неназванный дипломат.

Ни одна из названных вами стран не отправит войска на Украину, пока там бушует война, — пояснил он.

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что, если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для Вооруженных сил РФ. Сенатор добавил, что такая реакция должна остудить горячие головы в Европе.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры стран «в свободной и прямой манере» обсудили возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако консенсуса в этом вопросе достичь не удалось. Вместе с тем он не исключил, что в будущем возможно любое развитие событий. При этом Макрон указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия.