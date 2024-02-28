В зоне СВО рассказали о находящихся на Украине военных НАТО РИА Новости: на Украине давно замечали спецназовцев НАТО в заградотрядах

Фото: МО Украины

Командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса ВС России рассказал РИА Новости, что российские военные регулярно отмечают присутствие спецназовцев из стран НАТО в рядах ВСУ. По его словам, они служат в ВСУ летчиками, связистами и в заградотрядах.

Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже «познакомились» здесь. Особенно поляки себя проявили, — рассказал собеседник агентства.

Сегодня, 28 февраля, сообщалось, что небольшое число военных специалистов из западных стран уже находится на Украине.Они оказывает поддержку ВСУ в части программирования систем ПВО и крылатых ракет.

При этом дипломат из неназванного центральноевропейского государства считает отправку военнослужащих НАТО на Украину маловероятной. По его мнению, ни Польша, ни страны Балтии «не отправят войска на Украину, пока там бушует война».

Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев заявил, что если вооруженный контингент НАТО появится на Украине, он совершенно точно станет законной целью для ВС РФ. Сенатор добавил, что такая реакция должна остудить горячие головы в Европе.