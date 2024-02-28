Попытка срыва голосования на Херсонщине: как ВСУ атакуют РФ 28 февраля

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Пять человек пострадали при обстреле села Суземка в Брянской области. Украинские войска ударом по зданию МФЦ попытались сорвать голосование на выборах президента в Херсонской области. В Горловке в ДНР в результате прилета пострадала пожилая женщина. Шесть беспилотников сбили средствами ПВО над Белгородской областью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Два села Курской области попали под обстрелы

Накануне днем украинские войска обстреляли село Гуево в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт частично остался без света. Никто из местных жителей не пострадал, заверил глава региона Роман Старовойт.

Спустя примерно два часа после этого губернатор сообщил о работе российских ВКС над регионом. С чем это было связано и есть ли какие-либо последствия на земле, чиновник не уточнил.

Вечером 27 февраля под огнем оказалось село Козино в Рыльском районе. На этот раз также обошлось без последствий на земле.

Фото: МО Украины

Подозрительные люди возле военного аэродрома в Крыму

Накануне днем Telegram-канал Mash сообщил, что в крымском Джанкое объявили план «Перехват»: там возле военного аэродрома якобы обнаружили подозрительную группу людей.

Как утверждает канал, людей, которые с фонариками осматривали территорию, заметили военнослужащие. Всего их было десять. Как только они осознали, что их обнаружили, часть уехала с места на машине, другая — скрылась в лесу.

Военнослужащие сообщили о случившемся в полицию, после чего начались поиски предполагаемых диверсантов, однако найти их не удалось, отмечает Mash.

Тем не менее оперштаб Республики Крым опроверг сообщение о введении плана «Перехват». Там заявили, что информация об обнаружении подозрительной группы людей в Джанкое не соответствует действительности.

Пять человек пострадали при обстреле поселка на Брянщине

Днем 27 февраля украинские войска обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, повреждения получили два частных жилых дома, населенный пункт частично остался без энергоснабжения. Никто из мирных жителей не пострадал.

Позже в этот же день артиллерийскому обстрелу подвергся поселок Суземка. Прилеты зафиксировали в центре населенного пункта, повреждено оказалось административное здание. Ранения получили пять местных жителей, всех их госпитализировали, один человек находится в тяжелом состоянии.

ВСУ выпустили по ДНР почти 100 снарядов за сутки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 24 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — четыре).

На Горловском направлении украинские войска совершили 23 обстрела, на Донецком — один. По региону выпустили 93 боеприпаса. В Калининском районе Горловки повреждения получили два многоквартирных жилых дома и хозпостройки, пострадала женщина 1958 года рождения.

ВСУ попытались сорвать досрочное голосование в Херсонской области

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова заявила, что ВСУ попытались сорвать в регионе первый день досрочного голосования на выборах президента, который прошел 27 февраля.

Накануне украинские войска ударили беспилотником по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке. По словам Захаровой, там были выделены помещения под участковые комиссии, однако их решили не использовать, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, ВСУ атаковали Голопристанский округ. Один из снарядов разорвался рядом с территориальной избирательной комиссией. В селе Железный Порт прилетом ракеты разрушило жилой дом. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Шесть БПЛА сбили над Белгородской областью за сутки

За последние 24 часа украинские войска трижды пытались атаковать Белгородскую область беспилотниками. Как отчиталось Минобороны РФ, средства ПВО работали по дронам 27 февраля в 12:30 и 16:30, а также в ночь на 28 февраля. Над регионом сбили шесть БПЛА.

По региону выпустили 70 снарядов из артиллерии, РСЗО и танка. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, прилеты зафиксировали в Нехотеевке, Журавлевке, Безымене, Новой Таволжанке, Муроме, Середе, Шамине, Красном и в районе пограничного пункта «Шебекино». Обошлось без последствий на земле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Луговка обнаружили разгонный блок ракеты. Его изъяли силовики. А рядом с поселком Мичуринский в поле нашли упавший беспилотник самолетного типа. Взрывотехники обезвредили БПЛА.

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