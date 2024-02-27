Mash: в крымском Джанкое ищут группу диверсантов

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что в крымском Джанкое ищут группу предполагаемых диверсантов, которую заметили возле военного аэродрома. По данным канала, перед этим в городе и окрестностях был объявлен план «Перехват», однако он не принес результата.

Канал отмечает, что двух подозрительных человек заметили вблизи складов с ГСМ офицеры, охраняющие объект. По данным канала, они ходили с фонариками и что-то рассматривали, а как только заметили военнослужащих, — сели в машину и скрылись. Также, утверждает канал, еще восемь человек были замечены вдоль железнодорожных путей.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что на чердаке одного из домов на Фрунзенской набережной в Москве обнаружили видеокамеру с антенной, которая следила за зданием Минобороны России. По данным канала, на оборудовании был передатчик, что позволяло вести непрерывную трансляцию обстановки у здания российского военного ведомства.

До этого в Херсонской области ФСБ вскрыла деятельность правительственной организации из Великобритании «Британский совет» (British Council), которая, как утверждается, занималась разведкой в пользу Киева и использовала украинских беженцев для сбора разведданных. В настоящее время сотрудники спецслужбы проверяют деятельность организации и сотрудничающих с ней лиц.