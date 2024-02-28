Украинские военные увидели НЛО в зоне СВО Daily Mail: украинские военные сняли на камеру дрона НЛО в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

Военнослужащие ВСУ запечатлели на камеру беспилотника неопознанный летающий объект в зоне специальной военной операции, сообщает британская газета Daily Mail. Как отмечается, НЛО имело форму диска и было абсолютно бесшумным.

По данным издания, объект попал в объектив камеры дрона Mavic, которые используют бойцы 406-го батальона украинских сил. Представитель компании DJI, которая производит эти аппараты, не смог объяснить, что именно запечатлено камерой. Тем временем он допустил, что это мог быть технический сбой, так как на записи замечено сообщение об ошибке.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Шон Киркпатрик признал, что распространяемые в США спекуляции на тему инопланетян и НЛО существуют лишь для того, чтобы небольшая группа лиц могла получить деньги налогоплательщиков. По его словам, на сомнительные исследования аномальных явлений тратятся миллионы долларов из федерального бюджета.

До этого Daily Mail сообщала, что секретный офис ЦРУ координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру на протяжении десятилетий. Отмечается, что для поиска объектов за пределами страны используется управление глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет американским военным секретный доступ в районы по всему миру, даже там, где обычно американцам отказывают, например в недружественных странах.