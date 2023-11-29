Британцы раскрыли инопланетную тайну США: сколько НЛО есть у американцев Daily Mail: ЦРУ обладает как минимум девятью НЛО

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Секретный офис ЦРУ координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру на протяжении десятилетий, сообщает британское издание Daily Mail. Как американцы искали инопланетные объекты и что они скрывают?

Как США охотились за НЛО

Daily Mail ссылается на три анонимных источника, которые общались с лицами, участвовавшими в поиске НЛО по всему земному шару.

«Все три источника, которые говорили на условиях анонимности, чтобы избежать репрессий, были проинформированы лицами, участвовавшими в этих предполагаемых миссиях по поиску НЛО», — пишет британское СМИ.

По данным Daily Mail, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обладает действующей системой, которая способна распознавать инопланетные летательные аппараты, даже если они находятся в невидимом режиме.

«Если внеземной аппарат приземлится, потерпит крушение или будет сбит на Земле, специальные военные подразделения будут направлены на место инцидента, чтобы попытаться найти объект или его обломки», — подчеркивается в материале.

Для поиска НЛО за пределами США используется управление глобального офиса ЦРУ, которое предоставляет американским военным секретный доступ в районы по всему миру, даже там, где обычно американцам отказывают, например в недружественных странах.

«По сути, они помогают людям въезжать в страны и выезжать из них. Они очень умны в том, что могут попасть в любую точку мира, куда захотят», — говорит источник.

Миссии управления глобального офиса ЦРУ заключались в том, чтобы передать неопознанный объект под охрану и сохранить информацию в тайне.

«Фактический физический поиск осуществляют военные. Но это не контролируется военными, потому что им приходится хранить слишком много записей. Поэтому они довольно быстро начинают передавать это в частные руки», — уточняет издание.

Сколько НЛО есть у США

Как утверждает один из информаторов Daily Mail, ЦРУ обладает по меньшей мере девятью машинами внеземного происхождения, две из которых не были повреждены.

«У ЦРУ как минимум девять транспортных средств. Для разных машин были разные обстоятельства. Это связано с физическим состоянием, в котором они находились. Двое из них полностью целы», — отмечается в расследовании.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

ЦРУ скрывает правду от властей США

Конгрессмен-республиканец от штата Миссури Эрик Берлисон, входящий в неформальную группу законодателей, выступающих за большую прозрачность в отношении НЛО, рассказал Daily Mail, что заявления источников издания дали ему и его коллегам зацепку для проведения расследования.

«Это своего рода конкретные программы, названия которых мы пытались узнать. Это было так сложно, потому что мы не можем получить эту информацию от генерального инспектора ЦРУ. Я не могу подтвердить, что это правда. Но это, безусловно, дает нам возможность проследить. Я думаю, что, если это действительно существует, даже если они не дают нам никакой дополнительной информации, мы обязаны перед всем миром раскрыть это», — сказал Берлисон.

Были ли пришельцы на Земле

31 мая Daily Mail со ссылкой на профессора Стэнфордского университета Гарри Нолана сообщило, что пришельцы бывали на нашей планете, вероятность этого равна 100%. Ученый предположил, что люди уже встречали инопланетян, но, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевшим испанские корабли, не заметили в них ничего необычного.

«Они появляются и говорят: «Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?» — сказал Нолан.

Профессор утверждает, что знает людей, занимающихся программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов, а также присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в Конгрессе США.

По его мнению, даже небольшой фрагмент знаний, полученный в результате этих исследований, может привести к настоящей технической революции.

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