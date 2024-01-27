В США раскрыли, как НЛО «воруют» из бюджета миллионы долларов Экс-чиновник Пентагона признал изучение НЛО попыткой вытянуть деньги из бюджета

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Распространяемые в США спекуляции на тему инопланетян и НЛО существуют лишь для того, чтобы небольшая группа лиц могла получить деньги налогоплательщиков, рассказал экс-сотрудник Пентагона Шон Киркпатрик. По его словам, которые приводит The Guardian, на сомнительные исследования аномальных явлений тратятся миллионы долларов из федерального бюджета.

Это те же люди, которые работали с американской компанией и армией США над исследованием материала, который, как они утверждают, был неопознанной аномалией, а на самом деле является частью корпуса ракеты 1950-х годов, — заметил Киркпатрик.

В то же время бывший чиновник отказался назвать конкретные имена людей, причастных к авантюре. По его словам, среди участников есть и «истинно верующие», которые и вовлекают правительство в кампанию по заработку денег на изучении инопланетян.

Ранее был опубликован список со звездами, которые, как они утверждают, видели неопознанные летающие объекты. Среди таковых значатся Катя Лель и заслуженный артист России Алексей Глызин. Последний заявлял, что в 90-е годы заметил НЛО на Урале. По его словам, летающая тарелка на какое-то время зависла в воздухе, после чего исчезла.