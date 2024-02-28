ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов

Фото: Global Look Press

ВСУ за минувшие сутки выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) 93 боеприпаса различного типа, сообщила пресс-служба представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Там отметили, что наиболее интенсивные удары зафиксированы на Горловском направлении — 23 обстрела. Одна атака зафиксирован на Донецком направлении.

Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки <...> Один обстрел — на Донецком направлении. Двадцать три обстрела — на Горловском направлении, — сказали в СЦКК.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что центр поселка Суземка попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Тогда в результате атаки ВСУ пострадали трое мирных жителей. Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести, все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.

Перед этим ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. Под удар украинских войск попала машина со строителями, погибли три человека. По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке также пострадали четыре мирных жителя, трое из которых получили ранения средней степени тяжести. Еще одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии врачам удалось его стабилизировать.