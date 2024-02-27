Число раненных при атаке ВСУ в Белгородской области возросло Гладков: число раненных при атаке дрона в селе Почаево выросло до четырех

Фото: t.me/vvgladkov

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ жителей села Почаево Грайворонского округа выросло до четырех, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в больницу привезли еще одного человека в тяжелом состоянии.

Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу. Еще трое получили ранения средней тяжести. Двое детей, которые получили ранения в Новой Таволжанке: один мальчишка, по оценкам врачей, находится в удовлетворительном состоянии; второй мальчик, который получил осколочное ранение ног, будет вскоре отправлен в Москву, — уточнил глава региона в видеообращении и выразил уверенность, что все пострадавшие скоро поправятся.

Машину со строителями в селе Почаево ВСУ атаковали 26 февраля. В результате работы дрона-камикадзе погибли от ран три человека и еще трое получили осколочные ранения.

Мальчики 10 и 11 лет пострадали при минометном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка. У одного из них контузия, другой получил осколочные ранения ног.

Накануне Гладков проинформировал об очередной атаке ВСУ на территории Грайворонского городского округа. По его данным, системы ПВО сбили шесть воздушных целей.