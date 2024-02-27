Дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб в Новой Каховке Алексеенко: дрон ВСУ ночью ударил по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке

Фото: МО Украины

Дрон ВСУ ночью нанес удар по гуманитарному штабу и МФЦ в Новой Каховке, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. На объекте оказывалась помощь местным жителям, оформлялись документы и производились выплаты.

Из-за ночного времени, к счастью, обошлось без пострадавших. Но важный для населения социальный объект, где оказывали помощь и оформляли документы, выплаты, пострадал, — написал Алексеенко.

Он добавил, что в поселке Чернянка Каховского района удар пришелся по многоквартирному жилому дому, здание получило значительные повреждения. По словам Алексеенко, на объектах ведутся восстановительные работы. Он заверил, что жители Новой Каховки не останутся без гуманитарной помощи и услуг МФЦ.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что число пострадавших при атаке дрона ВСУ жителей села Почаево Грайворонского округа выросло до четырех. Удар по машине со строителями произошел 26 февраля. В результате инцидента погибли от ран три человека, еще трое получили осколочные ранения.

Ранее украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, инцидент произошел на участке дороги Новая Каховка — Тополевка. В результате удара осколочные ранения получили водитель и пассажир.