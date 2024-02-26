Кто в Киеве работает на Путина: почему Москва знает о всех планах Украины?

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

В последнее время было высказано много разных оправданий провала разрекламированного украинского «контрнаступа». Ссылались и на весенне-осеннюю распутицу, и на неожиданно выросший на поле брани кустарник, и на Днепр, который, видимо, из вредности не замерз, как полагали английские советники. Но действительность оказалась куда страшнее. Сам президент Украины Владимир Зеленский долго крепился, но наконец поведал на пресс-конференции «Украина. 2024 год», что причина в глобальном предательстве. Дескать, изначально гениальный и безупречный план «контрнаступа» был на столе у Путина в Кремле. А потому и не удалось наступление, что подтверждает известную пословицу о том, как гладко было а бумаге...

А предатель-то кто?

Самое просто объяснение выпада Зеленского — это оправдание проведенной задним числом чистки в армии, когда своих постов лишились многие генералы, руководившие не только бригадами, но родами войск и подразделениями спецназначения. Зеленский очень обеспокоен тем, что его зачистка будет истолковываться исключительно с точки зрения политических разборок.

А тут дело поворачивается так, что в армейской верхушке завелись «кроты», которые информировали Кремль о всех нюансах грядущего наступления. Идея, конечно, интересная, но рассчитана исключительна на Джо Байдена и прочих партнеров Киева, страдающих от серьезных провалов в памяти.

И тогда действительно можно не вспоминать, что практически все этапы «контрнаступа» публично обсуждались в Киеве. Вплоть до временных нюансов. Ни один шпион не смог бы озвучить такой объем информации о стратегических планах ВСУ, как сами киевские вожди.

А Залужного под арест

Изначально было ясно, что простой отставкой бывшего главкома Валерия Залужного и ряда его ближайших соратников дело не ограничится. Популярный генерал для Зеленского все равно остается бомбой замедленного действия. Сильной фигурой, к которой могут обратиться в случае дальнейшего отступления на фронтах и общей деградации положения дел в стране.

Поэтому заявление о нешуточной государственной измене как минимум выглядит серьезным предупреждением уволенной армейской верхушке. Действительно, кто же мог слить подробный план «контрнаступа»? Это либо сам Залужный, либо его начальник генштаба Сергей Шаптала, либо иностранные советники, которые этот план разрабатывали. А потом даже упрекали украинских генералов в том, что они ему скрупулезно не следовали.

Обвинения в предательстве — это что-то вроде дамоклова меча, который отныне подвешен над головами прежних отцов-командиров. Ведь любые высосанные из пальца материалы Службы безопасности могут в любой момент пустить в дело. А там уже заработает обычный пропагандистский аппарат обвинений.

Фото: IMAGO/Ruslan Kaniuka/Global Look Press Валерий Залужный

Майская битва за власть

Команда Зеленского и Ермака давно и серьезно готовится к моменту перехода от представительной демократии к откровенной узурпации власти. Именно в мае по Конституции Украины в случае отказа от выборов и истечения мандата главы государства власть до выборов нового президента должна перейти к спикеру Верховной рады.

Естественно, Зеленского такие конституционные расклады не устраивают. Поэтому он будет максимально ужесточать условия чрезвычайного положения в стране, нагнетая обстановку общей нервозности. В таком политическом контексте поиск шпионов и предателей — это давно проверенное средство сохранить теряющий легитимность режим.

Вскоре выяснится, что сдали не только план «контрнаступа», а вообще все. И единственный выход — предоставление Зеленскому небывалых по объему полномочий. Иначе измену и крамолу просто не выкорчевать.

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