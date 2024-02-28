Глава Росатома заявил об угрозе внезапного удара ВСУ по ЗАЭС Глава Росатома Лихачев: сохраняется угроза внезапного удара по ЗАЭС

Фото: IAEA Imagebank/CC BY 2.0/Wikimedia Commons

Запорожская атомная станция периодически подвергается обстрелам, заявил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, передает корреспондент NEWS.ru. Лихачев добавил, что Росгвардия оказывает огромную поддержку в защите станции.

Огромную поддержку оказывают в работе по защите станции Росгвардия. Непосредственно на площадке находится Ростехнадзор. Тем не менее угроза внезапного прилета как по Энергодару, так и по территории близлежащей станции, и существуют, и реализуются. В этом смысле, мы привлекли полтора года назад миссию МАГАТЭ с постоянным присутствием и фиксацией этого нападения, — заявил он.

В ноябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для ее нормального функционирования.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная угроза крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС по-прежнему остается реальной. По его словам, говорить о стабилизации ситуации на ядерном объекте пока нельзя. Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы свести риск к минимуму.