В Запорожье оценили число сотрудников, работающих на ЗАЭС Балицкий: ЗАЭС работает в режиме самообеспечения

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На Запорожской АЭС в Энергодаре работают порядка 3500 специалистов, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий журналистам. По его словам, которые приводит ТАСС, это почти в три раза меньше, чем необходимо для работы станции в нормальном режиме.

На станции сейчас работает порядка 3000–3500 человек. Для сравнения: в хорошем режиме, когда она работает в полном объеме, это 11 500. Но на сегодня порядка 3500 человек, которые обеспечивают ее жизнеспособность, ее безопасность, — сказал он.

Балицкий объяснил, что сейчас ЗАЭС работает в режиме самообеспечения, не поставляя электроэнергию внешним потребителям. По его словам, для этого ей достаточно вырабатывать от 30 до 80 МВт энергии.

Губернатор обвинил ВСУ в уничтожении всех коммуникаций, подстанции и высоковольтных линий вокруг ЗАЭС. По этой причине он считает нецелесообразным возобновлять работу энергоблоков в нормальном режиме.

Балицкий добавил, что в Энергодаре есть и другие источники электроэнергии, которые позволяют городу обходиться без работы ЗАЭС. В частности, она поступает с «большой земли» и вырабатывается с помощью солнечных батарей и ветряков.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о продолжающихся атаках ВСУ на город Энергодар в Запорожской области, где проживают сотрудники ЗАЭС и члены их семей. По его словам, украинские военные намеренно нацеливают свои дроны на жилые дома.