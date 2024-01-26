В МАГАТЭ заявили о «реальной угрозе» крупной ядерной аварии на ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Потенциальная угроза крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС на сегодняшний день по-прежнему остается реальной, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета Безопасности ООН 25 января. По его словам, говорить о стабилизации ситуации на ядерном объекте пока нельзя. Текст его выступления размещен на сайте МАГАТЭ.

Ядерной аварии еще не произошло. Это верно. Но угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна. Этого не должно произойти. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести риск к минимуму, — сказал Гросси.

Гросси добавил, что МАГАТЭ не увидело на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях.

Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения [ядерного оружия], — заявил глава агентства.

Ранее сообщалось, что специалисты МАГАТЭ обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Отмечалось, что боеприпасы найдены в закрытой зоне, недоступной для оперативного персонала станции.

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре. Также требуется сформировать порядок действий ответственного персонала.