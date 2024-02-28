Названо число украинских военных, которых хотят наказать в России Бастрыкин: 980 военных ВСУ стали фигурантами дел о преступлениях против Донбасса

Фото: МО Украины

Порядка 980 военнослужащих ВСУ стали фигурантами уголовных дел о преступлениях против мирного населения Донбасса, свыше 200 из них объявлены в розыск, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, всего с 2014 года ведомство возбудило свыше 4,3 тысячи уголовных дел в связи с преступлениями украинских военных, больше половины из них пришлось на период проведения СВО.

В настоящее время в рамках расследования упомянутых уголовных дел привлекается 980 лиц из числа военнослужащих украинских вооруженных формирований, военного и политического руководства, более 200 из них объявлены в розыск, — сказал он.

Бастрыкин уточнил, что всего Следственный комитет возбудил более 4,3 тысячи уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, около 2,8 тысячи из них связаны с обстрелом мирного населения и гражданской инфраструктуры. По его словам, только с начала военной операции на Украине по данным фактам было возбуждено свыше 2,3 тысячи уголовных дел.

От незаконных действий вооруженных формирований Украины погибли более 5,5 тысячи человек, свыше 13 тысяч мирных жителей получили ранения. <...> Всего с 2014 года признаны потерпевшими более 131 тысячи человек, — уточнил глава СК.

Бастрыкин также сообщил, что СК расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины. По его словам, среди них граждане США, Грузии и подданные Великобритании.