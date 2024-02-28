В СК назвали число иностранных наемников, воюющих за Украину Бастрыкин: установлены более 590 наемников, воюющих на стороне Украины

Фото: МО Украины

Следственный комитет России расследует уголовные дела в отношении более 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает ТАСС. По его словам, среди них граждане США, Грузии и подданные Великобритании.

Большинство установленных нами лиц, участвующих в боевых действиях в качестве наемников, — граждане США, Грузии, Великобритании, Канады, Израиля, Германии, Литвы и Латвии. В целом же уголовное преследование ведется в отношении 593 иностранцев из 46 государств, — сказал он.

Бастрыкин добавил, что СК продолжает расследовать преступления, совершенные иностранными наемниками. Он напомнил, что Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному тюремному сроку 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию, убившего в Мариуполе весной 2022 года троих военнослужащих российской армии.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить своим гражданам участвовать в военных действиях на Украине. По его словам, такие добровольцы выступают в качестве гражданских лиц, никак не связанных с вооруженными силами страны. Заявления о наличии французских наемников на Украине он назвал частью «российской информационной войны».