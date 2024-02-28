Стало известно об уничтожении склада с ракетами ВСУ в Одессе «ВО»: армия России нанесла удар по складу с ракетами для ВСУ в одесском порту

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на очевидцев сообщает, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу с ракетными вооружениями армии Украины, расположенному близ Одессы. По данным канала, в окрестностях города были слышны множественные взрывы, предположительно, возникшие из-за детонации хранившихся на складе снарядов. В Минобороны России не комментировали информацию.

Telegram-канал опубликовал кадры, на которых видны взрывы, а также вспышки от детонации снарядов. «Военный обозреватель» со ссылкой на источники сообщает, что на складе Вооруженных сил Украины хранились не только ракеты, но и артиллерийские снаряды, предполагается, что пораженный объект находился в порту Южный, расположенном неподалеку от Одессы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по стоянке реактивных систем залпового огня HIMARS, расположенной в Николаевской области. В результате удара также был поражен цех по производству беспилотников.