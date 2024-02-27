Макрон признал, что Евросоюз дал Украине опрометчивое обещание Макрон назвал обещание поставить Украине миллион снарядов опрометчивым

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Страны Евросоюза опрометчиво взяли на себя обязательство по поставке Украине миллиона боеприпасов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце. По его словам, которые приводит британское издание The Guardian, у Европы изначально не было такого количества боеприпасов, поэтому передать их Киеву в сжатые сроки представляется невозможным.

Надо сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством. Реальность такова, что в очень краткосрочной перспективе вы можете предоставить только те боеприпасы, которые у вас есть на складе, или те, которые вы производите точно в срок, — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что в настоящее время решение проблемы с дефицитом боеприпасов, сложившимся в Вооруженных силах Украины, является главным приоритетом Евросоюза. По его словам, у европейских держав есть «место для маневра», позволяющее нарастить производство снарядов для Киева, а также приобрести боеприпасы в других странах.

Президент Франции ранее заявил, что Париж не исключает вероятность отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, соответствующие обсуждения проходили во французской столице, однако тогда присутствующие не пришли к консенсусу.