Литва пригрозила РФ блокадой Калининграда силами НАТО. Что из этого выйдет

Фото: Staff Sgt. Matthew A. Foster/Keystone Press Agency/Global Look Press

Литовские дипломаты пригрозили «нейтрализовать» Калининградскую область в случае, если Москва «осмелится бросить открытый вызов НАТО». В самом Калининграде Вильнюсу напомнили, что регион никому не угрожает, и призвали соседей не выставлять себя на посмешище. Грозит ли военная опасность российскому анклаву? И если да, то как отреагирует Россия?

Литва угрожает «нейтрализовать» Калининград

Посол Литвы в Швеции, бывший глава МИД республики Линас Линкявичюс написал в соцсети X (бывший Twitter), что «после вступления Швеции в Альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО». «Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет „нейтрализован“ первым», — пригрозил дипломат.

В тот же день президент Литвы Гитанас Науседа, будучи с визитом в Париже, признал, что западные страны отстают от РФ в производстве военной техники и боеприпасов. По его словам, сегодня поддержка Украины критически важна. «Через три месяца начнется следующий сезон, и не исключено, что Россия организует масштабное контрнаступление <...> и украинская армия окажется очень уязвимой без достаточного количества боеприпасов и систем ПВО», — приводит слова Науседы Sputnik Литва.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Виды Калининграда

Как на угрозы Вильнюса ответили в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Линкявичюса, подчеркнул, что Калининград является российским регионом на Балтике «и так будет всегда». «Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — заявил он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь отметила, что посол не уполномочен делать такие заявления. «Это элемент информационной войны, какого-то пиара, хайпа. Думаю, скорее всего, первое», — сказала она. По словам Захаровой, западным спонсорам Украины нужна такая многоголосица, «чтобы воодушевить киевский режим».

В пресс-службе областного губернатора Антона Алиханова заявили NEWS.ru, что Калининград никому не угрожает. Там посетовали на то, что страны ЕС забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием».

«Кроме того, Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО, поскольку там находится как минимум три крупных порта Российской Федерации. Также напомню, что Балтийское море является пунктом базирования российского военного флота. Поэтому на месте литовцев я бы помнил обо всех этих фактах и не выставлял себя на посмешище подобными заявлениями», — сказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

«НАТО придется рыть водоем»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что Линкявичюс радуется появлению на Балтике еще одной страны НАТО и возможности организовать «некую блокаду Калининградской области с моря». При этом, по мнению депутата, такой шаг не останется без ответа — Россия может прорвать блокаду и забрать под свой контроль Сувалкский коридор, «по нелепой случайности принадлежащий сейчас как раз Литве».

«Русофобы обычно ни в географии, ни в истории не сильны. Не знают и того, что Вильно в составе Российской империи был куда дольше, чем Вильнюс — столицей независимой Литвы. И рассказывают что-то о внутреннем море НАТО, хотя кроме Калининграда у России на Балтике еще пять крупных портов: Усть-Луга, Санкт-Петербург, Высоцк, Приморск и Выборг», — перечислил Журавлев.

По мнению парламентария, если НАТО решится напасть на Калининградскую область, «свое внутреннее море блоку придется обустраивать уже куда западнее». Журавлев допустил, что Альянсу придется «в районе Германии или Франции совместными силами вырыть подходящий водоем».

Зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова Линкявичюса, не без сарказма намекнул на то, что армий соседних прибалтийских стран для такого вторжения явно не хватит. «Видимо, главными „нейтрализаторами“ Калининграда будут „войска“ Литвы и еще двух еврокарликов — Латвии и Эстонии. „Страшно, аж жуть“, как пел в одной из своих песен великий Владимир Высоцкий», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Фото: Paolo Bovo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Запад устроить блокаду Калининграда

В 2022 году Литва, ссылаясь на санкции ЕС, применила к Калининграду меры экономического давления. В частности, прекратила транзит подсанкционных товаров по железной дороге из основной части РФ в Калининградский анклав.

В Кремле такое решение охарактеризовали как «беспрецедентное нарушение всего и вся». Сенатор Андрей Клишас назвал ограничения на транзит фактической попыткой установления блокады. Спустя месяц Еврокомиссия все же смягчила новые правила, разрешив провозить в Калининград подпавшие под санкции грузы при условии контроля со стороны Литвы, но категорически запретила использовать для этих целей автобаны.

По мнению военного аналитика Прохора Тебина, заявления отдельных западных политиков, в частности, из стран Прибалтики «предельно эмоциональны и иррациональны», поэтому всерьез их рассматривать не стоит. При этом, по его мнению, Калининград для НАТО — это действительно инструмент давления на РФ.

«НАТО воспринимает Калининград одновременно и как угрозу для себя, хотя здесь непонятна логика, и как уязвимость России. В частности, об этом недавно шла речь в докладе Атлантического совета», — сказал Тебин NEWS.ru.

Аналитик не исключил, что при очередном обострении обстановки Запад может взять Калининградскую область в блокаду — как на суше, так и на море. И тогда Россия наверняка попытается прорвать блокаду с помощью кораблей своего ВМФ. То есть такой шаг НАТО может привести к военной эскалации с Россией, последствия которой будут непредсказуемы, подчеркнул эксперт.

«Возможно дальнейшее давление на транспортную связанность Калининградской области по суше, морю и воздуху с остальными территориями Российской Федерации», — сказал Тебин.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Польские военные устанавливают забор на границе с Россией

Как Россия защищает Калининград

Защите Калининградской области в связи с ее географическим положением уделяют большое внимание, пишет журнал «Военное обозрение». В регионе развернуты сухопутные войска, части ВКС, базы Балтийского флота и его береговых войск. За последние годы создавались новые части и соединения, а также шло переформатирование существующих. В частности, на базе 79-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады флота была вновь создана 18-я гвардейская мотострелковой дивизия.

Как сообщало в 2018 году Минобороны РФ, в регионе создана инфраструктура, необходимая для развертывания на постоянной основе оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Тогда в Брюсселе не без тревоги отметили, что ОТРК могут «использовать ракеты, оснащенные ядерными боеголовками».

«Все знают, что у РФ есть ядерное оружие — как тактическое, так и стратегическое. Если мы рассматриваем возможность столкновения НАТО с Россией вокруг Калининграда, то наличие или отсутствие именно в этом регионе ядерного оружия не влияет на вероятность данного события», — сказал Тебин. По его мнению, наличие в регионе таких вооружений может играть военно-стратегическую, но не глобальную военно-политическую роль.

Читайте также:

«Французская дивизия СС»: как ответит РФ на ввод западных войск на Украину

«Фронт посыпется»: когда закончатся военные действия на Украине и СВО

В России с 1 марта появятся новые военные округа

Захарова высказалась о решении Литвы ограничить высадку россиян из поездов