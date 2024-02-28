Захарова ответила на угрозу Литвы «нейтрализовать» Калининград Захарова назвала частью информационной войны угрозу «нейтрализовать» Калининград

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Угроза посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта между Россией и НАТО является элементом информационной войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, у литовского дипломата нет полномочий для подобных заявлений.

Ни конкретно этот человек <...>, ни кто-либо занимающий аналогичную позицию не компетентен, не обладает соответствующими полномочиями и прекрасно это осознает, чтобы делать подобные заявления, — заявила она.

По словам Захаровой, для этого есть президент страны, министр обороны или глава МИД. Дипломат подчеркнула, что высказывания такого рода — это элемент пиара и хайпа, они необходимы для поддержки Киева.

Линкявичюс ранее заявил, что Балтийское море стало внутренним для НАТО после вступления Швеции в Альянс. По его словам, если Россия «осмелится бросить вызов» членам организации, то первым под удар попадет Калининград. Он добавил, что обвинения РФ об окружении ее территории странами НАТО стали реальностью.

В ответ на это власти Калининградской области отметили, что западные соседи региона забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием».