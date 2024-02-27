В Калининграде ответили на угрозы Литвы «нейтрализовать» регион Власти Калининградской области заявили, что Литва выставляет себя на посмешище

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Западные соседи Калининграда забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием», заявили в беседе с NEWS.ru в пресс-службе губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Так в администрации региона ответили на угрозы экс-главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» российский город в случае угрозы странам НАТО. По словам пресс-секретаря главы региона, подобными высказываниями Литва выставляет себя на посмешище.

Калининград явно никому не угрожает, и агрессивная риторика в последнее время слышна только из уст подобных господ. Наши западные соседи почему-то забыли о нескольких десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь бряцают перед нашим носом оружием. Кроме того, Балтийское море никогда не будет принадлежать НАТО, поскольку там находится как минимум три крупных порта Российской Федерации. Также напомню, что Балтийское море является пунктом базирования российского военного флота. Поэтому на месте литовцев я бы помнил обо всех этих фактах и не выставлял себя на посмешище подобными заявлениями, — заявил пресс-секретарь Алиханова.

Линкявичюс ранее заявил, что Балтийское море стало внутренним для НАТО после вступления Швеции в Альянс. По его словам, если Россия «осмелится бросить вызов» членам организации, то первым под удар попадет Калининград. Бывший министр добавил, что обвинения РФ об окружении ее территории странами НАТО стали реальностью.

Ранее политолог Владимир Волох назвал заявления о возможном нападении НАТО на Калининград не более чем «дешевым пиаром». По его мнению, таким образом страны Альянса хотят показать свои остатки силы. Эксперт также считает, что в случае реальной угрозы Россия не бросит Калиниградскую область.