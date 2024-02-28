В Кремле ответили на угрозы Литвы «нейтрализовать» Калининград Песков: Россия считает угрозы НАТО поводом для усиления мер безопасности

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Калининград

Россия рассматривает враждебную риторику НАТО в свой адрес в качестве повода для внедрения дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Так он прокомментировал слова посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о «нейтрализации» Калининграда в случае конфликта между Москвой и Альянсом. Он добавил, что Калининград является российским регионом на Балтике «и так будет всегда».

Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств — членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности, — заявил Песков.

Линкявичюс ранее заявил, что Балтийское море стало внутренним для НАТО после вступления Швеции в Альянс. По его словам, если Россия «осмелится бросить вызов» членам организации, то первым под удар попадет Калининград. Он добавил, что обвинения РФ об окружении ее территории странами НАТО стали реальностью.

В ответ на это власти Калининградской области отметили, что западные соседи региона забыли о десятилетиях, прожитых в духе добрососедства, и теперь «бряцают перед носом оружием».