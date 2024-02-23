Захарова высказалась о решении Литвы ограничить высадку россиян из поездов Захарова обвинила Литву в желании создать трудности россиянам и белорусам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия будет добиваться от Литвы и Евросоюза выполнения политических, правовых обязательств по пассажирскому и грузовому бесперебойному транзиту в Калининград, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это очередная попытка Вильнюса любыми способами создать россиянам и белорусам дополнительные трудности, но Москва будет добиваться соблюдения международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в регион, пишет РИА Новости.

Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причем в своем антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан, — цитирует агентство Захарову.

Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.

В РЖД заявили, что решения о закрытии пограничных пунктов и запрете на посадку и высадку россиян на станциях Кена и Кибартай, принятые властями Литвы, не повлияют на транзит поездов в Калининград. Там объяснили, что транзит осуществляется в таком режиме с 2020 года. На пути предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров.

До этого министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас рассказал, что власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. Литовский министр добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными.