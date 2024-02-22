В РЖД отреагировали на решение Литвы запретить высадку пассажиров РЖД: запрет на высадку в Литве не повлияет на транзит пассажиров в Калининград

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Решение Литвы закрыть несколько пограничных пунктов для россиян и запретить посадку и высадку пассажиров на станциях Кена и Кибартай не повлияет на транзит российских поездов в Калининград и обратно, сообщила пресс-служа РЖД. Там объяснили, что транзит осуществляется без посадок и высадок пассажиров с 2020 года. На пути предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров.

В связи с этим решение правительства Литовской Республики с 1 марта 2024 года закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на железнодорожных станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на существующий порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Уточняется, что россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.

До этого министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас рассказал, что власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. Литовский министр добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными.