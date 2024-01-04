В Литве захотели избавиться от обучения на русском языке В Литве рассматривают перевод русских школ на обучение на литовском языке

Власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах, при этом не исключено введение преподавания на украинском, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС.

Нам следует идти по стопам соседних Латвии и Эстонии, которые не только отказываются от школ с русским языком обучения, но и от преподавания русского языка как иностранного, — сказал он.

Якштас добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными Литве. Например, можно решить этот вопрос с Украиной.

Чтобы обучение шло на языке этого нацменьшинства, — резюмировал он.

В августе литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке. Он также попросил назвать ему «ещё хоть одну страну в мире, где ребёнок с детского сада и до окончания школы может проходить обучение исключительно на русском языке».

В сентябре министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы «прославляли Россию». По словам главы ведомства, издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников. Отмечается, что учебным заведениям было направлено распоряжение о недопустимости использования этого учебного материала.