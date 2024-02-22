Литва захотела запретить высадку россиян из поездов в Калининград 15min: Литва запретит россиянам выходить из поездов на станциях Кяна и Кибартай

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Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны, пишет литовский новостной портал 15min. Уточняется, что россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюз, раньше могли выйти на указанных станциях и продолжить поездку.

В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай. Отныне россиянам, путешествующим по миру через железнодорожную станцию Кяна, вероятно, придется искать другой маршрут, — отметили авторы публикации.

Недавно министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас рассказал, что власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. Литовский министр добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными.

В августе литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке. Посол также попросил назвать ему «еще хоть одну страну в мире, где ребенок с детского сада и до окончания школы может проходить обучение исключительно на русском языке».