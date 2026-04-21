Европа для Вашингтона превратилась в обременительного и назойливого «родственника», который привык паразитировать, и США не станут ее жалеть, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По убеждению политика, европейские союзники в военном плане абсолютно бесполезны для Вашингтона, что доказали недавние события на Ближнем Востоке.

Просто Вашингтону действительно не нужна Европа — и ее совсем не жаль. Ведь она — тот надоедливый и вредный дальний родственник, который привык сытно жрать со стола хозяина. Как союзник Европа — ноль. Это показал конфликт на Ближнем Востоке, — высказался он.

Медведев выразил уверенность, что США в случае возникновения конфликта на территории ЕС не станут в него вмешиваться, поскольку страны объединения не представляют никакой союзнической ценности. По словам политика, государства Европы проседают, миграция вышла из-под контроля, а у Вашингтона достаточно собственных внутренних проблем.

Зампред Совбеза РФ также подчеркнул, вопрос о вмешательстве США в конфликт на территории Европы совсем не праздный. Он указал, что «безумные» лидеры ЕС разгоняют тему войны, а Париж и Варшава как передовики милитаристской русофобии даже начали подготовку к совместным маневрам.