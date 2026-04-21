Медведев назвал главных передовиков милитаристской русофобии на Западе

Франция и Польша, которые являются передовиками милитаристской русофобии, начали подготовку к совместным ядерным учениям, однако США не станут защищать Европу по пятой статье устава НАТО в случае конфликта с Россией, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, Вашингтон предпочтет остаться в стороне.

Безумные европейские лидеры вовсю разгоняют тему войны с нашей страной, а Франция и Польша — как нынешние передовики милитаристской русофобии — даже начали подготовку к совместным ядерным учениям, — написал он.

Также Медведев отметил, что производство беспилотников для Киева на территории ряда европейских стран внесло дополнительное напряжение в «предгрозовую» атмосферу на континенте. При этом для США Европа стала «надоедливым и вредным дальним родственником», добавил политик.

Ранее Медведев заявил, что ЕС нужно оценить свои силы без учета возможностей США. Он посоветовал европейским лидерам не рассчитывать на активное вмешательство Вашингтона в гипотетический конфликт с Россией, а лучше пересчитать свои арсеналы.