21 апреля 2026 в 13:38

«Прежде чем орать о Кремле»: Медведев дал Европе ценный совет о США

Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
ЕС нужно оценить свои силы без учета возможностей США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он посоветовал европейским лидерам не рассчитывать на активное вмешательство Вашингтона в гипотетический конфликт с Россией, а лучше пересчитать свои арсеналы.

Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США, — заявил он.

Медведев также усомнился, что США вступятся за европейских союзников по НАТО в случае конфликта с Россией. Он отметил, что «безумные» лидеры ЕС разгоняют тему войны, а Париж и Варшава, как передовики милитаристской русофобии, даже начали подготовку к совместным маневрам.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о продолжении совместно с Францией работы по вопросам ядерного сдерживания. Он отметил, что переговоры по ядерному сдерживанию и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер. При этом глава правительства уточнил, что размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.

Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

