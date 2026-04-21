«Прежде чем орать о Кремле»: Медведев дал Европе ценный совет о США Медведев посоветовал ЕС оценить свои силы без учета возможностей США

ЕС нужно оценить свои силы без учета возможностей США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он посоветовал европейским лидерам не рассчитывать на активное вмешательство Вашингтона в гипотетический конфликт с Россией, а лучше пересчитать свои арсеналы.

Поэтому, прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США, — заявил он.

Медведев также усомнился, что США вступятся за европейских союзников по НАТО в случае конфликта с Россией. Он отметил, что «безумные» лидеры ЕС разгоняют тему войны, а Париж и Варшава, как передовики милитаристской русофобии, даже начали подготовку к совместным маневрам.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о продолжении совместно с Францией работы по вопросам ядерного сдерживания. Он отметил, что переговоры по ядерному сдерживанию и в целом по вопросам безопасности носят секретный характер. При этом глава правительства уточнил, что размещение французских самолетов с ядерными боеголовками на польской территории не планируется.